Logistik in Neumünster Erster Tankvorgang mit Lastwagen geglückt: Wasserstoff-Tankstelle beginnt mit Testbetrieb Von Benjamin Steinhausen | 29.08.2023, 15:01 Uhr Handschlag und freudige Gesichter: Dr. Stefan Rehm (links) von Hypion und Holger Matzen von Voigt Logistik auf dem Gelände der Wasserstoff-Tankstelle am Donaubogen im Gewerbe- und Industriegebiet Süd in Neumünster. Im Hintergrund steht der Voigt-Wasserstoff-Lastwagen, der erste in Schleswig-Holstein, der hier soeben seine erste Tankfüllung bekam. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down

Voigt Logistik betreibt den einzigen Wasserstoff-Lkw in Schleswig-Holstein. Dieser erhielt am Dienstag seine erste Tankfüllung an der neuen Wasserstoff-Tankstelle von Hypion am Donaubogen im Industriegebiet Süd in Neumünster unweit der B205. So lief der Vorgang und so geht es jetzt weiter.