Ab kommender Woche verteilt die Berufsfeuerwehr Neumünster kostenlose Mal- und Arbeitsbücher zum Thema Brandschutzerziehung an die 730 Drittklässler der zwölf Grundschulen in der Stadt. „Mein Kollege Fabian Schmidt hat das vor zwei Jahren initiiert“, sagt Matthias Dose aus dem vorbeugenden Brandschutz bei der Berufsfeuerwehr Neumünster. Die Verlagsgruppe Kim aus dem niedersächsischen Melle hat mit Hilfe zahlreicher Sponsoren aus Neumünster die Bücher „Sicher mit Feuer & Flamme“ herausgebracht. 870 Stück sind inzwischen angekommen. Matthias Dose stimmt jetzt mit Schulrat Lutz Friemann die Verteilung ab. „Die beginnt zeitnah über unsere Hauspost“, so Friemann.

Ernsthaftigkeit beibringen, ohne abzuschrecken

„Mit dem Material können die Drittklässler wunderbar im Unterricht arbeiten“, beschreibt Dose. Spielerisch – aber nicht belehrend mit erhobenem Zeigefinger. Der Schulrat lobt das Projekt. „Wo können Kinder besser Brandschutzerziehung lernen als in der Schule?“, so Friemann. Die dritte Klasse sei dafür besonders ideal: „Die Kinder können bereits lesen und sind in einem Alter, in dem sie Realität von Fiktion unterscheiden können. Und die Aufmachung ist auch toll. Kindgerecht bringen die Arbeitshefte den Drittklässlern die Ernsthaftigkeit des Themas bei, ohne abzuschrecken“, sagt der Schulrat. In den Heften sehen die Kinder auch, wie ein Feuerwehrmann in voller Montur aussieht, und dass sie davor keine Angst haben müssen.

Brandschutzerziehung auf 43 Seiten

In den Arbeitsbüchern lernen die Kinder auf 43 Seiten, was ein Feuer braucht, um zu entstehen, wie gefährlich Rauch ist und wie sie sich richtig verhalten, wenn es brennt, um nur einige Auszüge zu nennen. Jedem Arbeitsbuch liegt ein neongelber Aufkleber bei, den sich die Kinder zu Hause an ihre Zimmertür kleben können. „Im Brandfall kommt es nicht selten vor, dass sich Kinder verstecken, statt zu flüchten“, erläutert Dose. Ein solcher Aufkleber kann Feuerwehrleuten im Einsatz signalisieren, dass Kinder in der brandbetroffenen Wohnung sein könnten. Zugleich verteilt die Feuerwehr 35 Leitfäden für die Lehrkräfte. Eine verfügbare App können die Lehrer ebenfalls herunterladen, um die Arbeit mit den Heften um digitale Inhalte zu ergänzen.

Jede Schule ist in der Pflicht

Schulrat Lutz Friemann ist die Brandschutzerziehung besonders wichtig. „Jede Schule ist in der Pflicht einmal im Jahr eine Brandschutzübung mit der Berufsfeuerwehr zu machen. Jeder Schüler muss wissen, wie er sich im Brandfall verhält und wo die Evakuierungswege sind“, betont er.