Eine grüne Insel in der Innenstadt: Die Stadt Neumünster hat den Großteil des Gartens an der Färberstraße 35 gekauft. Demnächst bleibt den Anwohnern offenbar nur noch der Streifen bis zum Ende der blauen Bank. Alles, was dahinter liegt, könnte ein Parkplatz werden.

Foto: Dörte Moritzen up-down up-down