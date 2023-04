Was hat der Hase mit Ostern zu tun? Diese und andere Fragen werden hier beantwortet. Foto: dpa up-down up-down Osterquiz Warum feiern wir Ostern? 12 Fragen und Antworten im Quiz , Daniel Klösel und | 06.04.2023, 12:55 Uhr Von Grischa Malchow Tilman Wrede | 06.04.2023, 12:55 Uhr

Woher kommt der Name Karfreitag? Was wird am Gründonnerstag gefeiert und warum dauert Ostern drei Tage? Stell dich unserem Osterquiz und finde heraus, wie viel du über Ostern weißt.