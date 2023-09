Kolumne aus Neumünster Warum es beim Griechen nicht immer die Fleischmassen sein müssen Von Hannes Harding | 18.09.2023, 08:13 Uhr Viel Fleisch - typisch für Gerichte im griechischen Restaurant. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

Wer schon einmal im Griechenland-Urlaub war, weiß, dass die Griechen keineswegs dafür bekannt sind, Fleischberge in sich hineinzustopfen. Der Restaurantbesuch in Deutschland suggeriert zwar das Gegenteil, das muss aber nicht so sein.