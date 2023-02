Für 40 Jahre aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr überreichte Wankendorfs Bürgermeisterin Silke Roßmann im Namen der Innenministerin Ulrich Horst das Feuerwehrehrenzeichen in Gold am Bande. Gemeindewehrführer Thorsten Janßen (rechts) gratulierte.

Foto: Ralf Seiler up-down up-down