November 1960: Unter Anleitung einer einheimischen Kollegin lernt eine spanische Näherin in Ellerau (Kreis Segeberg) den Umgang mit den modernen Maschinen. Foto: Walter Erben / Sammlung: M. Krebs up-down up-down Agenturfotos von Walter Erben Fachkräftemangel 1960: Näherinnen aus Spanien Von Monika Krebs | 15.09.2022, 10:00 Uhr

Nicht nur Motive aus Neumünster interessierten den ehemaligen Courier-Fotografen Walter Erben während seiner Tätigkeit von Ende der 1940er- bis in die 1980er-Jahre. Auch landesweit wichtige Ereignisse nahm er mit seiner Leica auf. So fuhr er im November 1960 weit in den Kreis Segeberg, um dort spanische Näherinnen abzulichten.