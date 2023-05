Das Wahlergebnis für WGR und CDU in Rendswühren hat sich verändert. Foto: Imago up-down up-down Kommunalwahl 2023 Wahlergebnis in Rendswühren musste korrigiert werden Von Susanne Otto | 16.05.2023, 13:37 Uhr

Am Wahlabend war in Rendswühren alles korrekt ausgezählt worden, aber beim Übertragen der Zahlen ins Protokoll ist ein Fehler passiert. So hat sich das Wahlergebnis für WGR und CDU verändert.