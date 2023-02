Entschieden die erste Prüfung bei den VR Classics 2023 in Neumünster für sich: Lena Waldmann und Filegra. Foto: Stefan Lafrentz up-down up-down VR Classics in Neumünster Ein Pferd mit Appetit: Filegra trägt Lena Waldmann zum Sieg Von Martina Brüske | 16.02.2023, 18:18 Uhr

Beim 72. internationalen Reitturnier in den Holstenhallen geht der erste Sieg an eine Sportlerin aus Westfalen. Ihre Fuchsstute Filegra mag am liebsten fressen – und bekommt als Belohnung einen Apfel.