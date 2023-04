Ein Sack voller Geld: Dirk Dejewski (von rechts) und Dr. Rainer Bouss vom Vorstand der VR Bank überreichten in Neumünster jeweils 3000 Euro an Vertreter von Vereinen und Verbänden aus ihrer Region. Damit soll soziale, kulturelle und ökologische Arbeit unterstützt werden. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down VR Bank spendete in Neumünster für die Region 30.000 Euro für Soziales, Kulturelles und Umweltschutz: Diese Einrichtungen sind dabei Von Dörte Moritzen | 04.04.2023, 11:05 Uhr

30.000 Euro verteilte die VR Bank in Neumünster an zehn Einrichtungen, die sich in der Region sozial, kulturell oder im Naturschutz engagieren. Die Empfänger haben bereits viel vor, um ihre Arbeit weiter voranzutreiben.