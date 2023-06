Gespannt schauten die Besucher zu, wie süße Lollis von Hand hergestellt werden. Foto: Alexandra Bury up-down up-down Verkaufsoffener Sonntag in Neumünster Sommer-Wetter und Attraktionen sorgen für eine volle Innenstadt Von Alexandra Bury | 04.06.2023, 16:44 Uhr

Am zweiten verkaufsoffenen Sonntag lockten viele Attraktionen in die Innenstadt. In der Holsten-Galerie begeisterte eine Bonbon-Kocherei die Besucher.