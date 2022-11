Am Sonntag, 20. November, ab 17 Uhr gibt das neu gegründete Kieler „Brahms-Ensemble” unter der Leitung von Bernhard Emmer, sein Bordesholmer Debüt. Die Sängerinnen und Sänger haben für das Konzert „Brahm‘s Requim“ gewählt, eines der berühmtesten Chorwerke der romantischen Literatur. Es erklingt in der reizvollen, selten zu hörenden Fassung mit Klavierbegleitung in kammermusikalischer Besetzung für vierstimmigen Chor, Solo-Sopran und Solo-Bariton.

Für Schüler und Studierende kostenfrei

Johannes Brahms‘ „Deutsches Requiem“ nimmt das Totengedenken, die Vergänglichkeit des Menschen und den Trost der Hinterbliebenen in den Blick. Weitere Mitwirkende sind Antje Bitterlich (Sopran), der Kieler Kammersänger Jörg Sabrowski (Bariton) und Vera-Carina Stellmacher (Klavier).

Eine Eintrittskarte kostet 15 Euro. Für Schüler und Studierende ist das Konzert kostenfrei. Eintrittskarten sind in der Ahlmannschen Buchhandlung in Bordesholm erhältlich. Reservierung sind telefonisch unter 04322-4437052 oder per mail@foerdervereinmusikbordesholm.de möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins zur Förderung der Musik in der Klosterkirche Bordesholm.