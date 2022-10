Der Dachstuhl der Villa Pries am Mühlenhof wurde bei dem Brand erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Foto: Danfoto up-down up-down Neumünster Das ist die Ursache für das Feuer in der Villa Pries Von Rolf Ziehm | 10.10.2022, 13:00 Uhr

Nach dem Feuer in der historischen Villa Pries am Mühlenhof in Neumünster haben die Brandermittler ihre Arbeit abgeschlossen.