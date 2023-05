Sicherte sich in Braunschweig vier norddeutsche Meistertitel: Felix Winkler (Startgemeinschaft Neumünster). Foto: Jörg Lühn up-down up-down Norddeutsche Meisterschaften Vier Titel für die SG Neumünster: Felix Winkler kam, schwamm und siegte Von Arne Schmuck | 05.05.2023, 13:49 Uhr

Der 18-Jährige sichert sich in Braunschweig erste Plätze in den Disziplinen 50 und 100 m Rücken. Dabei siegt er jeweils sowohl in seinem Jahrgang als auch im offenen Finale.