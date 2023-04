30.12.2022, Düsseldorf, Ein Einsatzwagen der Polizei fährt auf einem Einsatz durch eine düsseldorfer Straße. Die Polizei Foto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Polizei sucht Zeugen Einbrecher scheitern an einem Einfamilienhaus in Bornhöved Von Daniel Klösel | 27.04.2023, 16:01 Uhr

Einbrecher versuchten in der Straße Am Moorblick gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen und scheiterten.