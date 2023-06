Seit Dienstag, 30. Mai, wurde Helga F. (84) aus Großenaspe vermisst. Am Freitagabend dann die gute Nachricht: die alte Dame ist gefunden – unterkühlt, aber wohlauf. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Großenaspe waren es, die die 84-Jährige gefunden haben.

Seit Dienstag haben Polizeikräfte mit Hunden und Hubschraubern die Frau im Großraum Großenaspe gesucht. Die Unterstützung der Feuerwehr war bis dahin von der Polizeiführung nicht gewünscht, berichtet Jan Stölting, stellvertretender Gemeindewehrführer in Großenaspe und Einsatzleiter.

„Am Freitagnachmittag stellte die Polizei ihre Suchmaßnahmen ein. Ab 15 Uhr haben sich die Führungskräfte von fünf Feuerwehren zur Lageplanung zusammengesetzt. Eine Stunde später sind wir dann nach Rücksprache mit der Leitstelle in den Einsatz gegangen“, so Stölting weiter.

Koordiniert haben die Feuerwehrkräfte das Suchgebiet in fünf Abschnitten aufgeteilt und eingekesselt – mit Erfolg nach nur knapp zwei Stunden Suche. „Gegen 17.45 Uhr haben wir die Frau gefunden. Sie lag im Großenasper Feld in einem tiefen Graben. Dort war sie geschützt von Wind und Sonne“, berichtet Stölting, der erleichtert war, dass seine Mannschaft die Frau lebend gefunden hat. „Wir sind wirklich mit Bauchschmerzen in den Einsatz gegangen. Sie war immerhin vier Tage vermisst und nachts hatten wir Temperaturen um die 3 Grad. Es ist wirklich Wahnsinn, dass sie so weit stabil und wohlauf ist“, sagt der erfahrene Einsatzleiter.

Die 84-Jährige kam unterkühlt ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus nach Neumünster.