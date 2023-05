Seit dem 1. Mai um 12 Uhr wird die 89-jährige Hedwig Dora G. aus Neumünster vermisst. Sie wohnt im Probst-Riewerts-Haus in der Plöner Straße. Die Frau verließ die Einrichtung in unbekannte Richtung mit ihrem Rollator, eine Absuche in der Stadt verlief bisher ergebnislos.

Hedwig Dora G. ist nach Angaben der Polizei 1,62 Meter groß, hat eine schlanke Figur und graues schulterlanges Haar. Sie ist bekleidet mit einem dunkelblauen Pullover, einer schwarzen Weste sowie einer beigen Hose und hat schwarze Sandalen an den Füßen. Sie trägt eine goldene Uhr und eine goldene Kette. Außerdem hat sie im linken Ohr ein Hörgerät.

Vermisste ist stark dement

„Frau G. ist stark dement und dürfte sich nur schwer orientieren können. Sie dürfte ziellos in der Stadt Neumünster unterwegs sein und bedarf dringend ärztlicher Hilfe“, teilt Polizeisprecher Sönke Petersen mit.

Wer die Frau gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, meldet sich bitte beim Polizeinotruf über die 110 oder beim 1. Polizeirevier Neumünster unter der Rufnummer 04321/945 11 11.