Die Polizei sucht bereits seit Donnerstag, 6. Juli, nach einem 47-jährigen Mann aus Trappenkamp.

Wie die Polizei mitteilt, hat Herr J. seine gewohnte Umgebung in der Danziger Straße in Trappenkamp gegen 15 Uhr verlassen. Der Vermisste ist 1,90 Meter groß, trägt an der linken Augenbraue ein Piercing und hat einen Zopf. Die Kopfseiten sind rasiert. Er ist gesundheitlich nicht beeinträchtigt.

Dieser Mann wird vermisst. Foto: Polizei

Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass der Trappenkamper mit einem schwarzen Mountainbike mit neongrünen Applikationen unterwegs sein dürfte. Es handelt sich um das Modell „Toxic“ des Herstellers Galano.

Mit so einem Rad soll der Vermisste unterwegs sein. Symbolfoto: Polizei

Der Vermisste konnte bisher nicht gefunden werden. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes oder dessen Fahrrad nehmen die Kriminalpolizei in Bad Segeberg weiterhin unter der Telefonnummer 04551 - 884-0, die 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.