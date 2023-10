Zu schnell vor Kitas und Schulen Zu viele Raser in Neumünster: Die Stadt will weiter verschärft kontrollieren Von Dörte Moritzen | 16.10.2023, 14:31 Uhr Ein Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Neumünster installiert das Radar-Messgerät. Es sind weiterhin viele Kontrollen geplant. Foto: Stadt Neumünster up-down up-down

Immer wieder wird in Neumünster zu schnell gefahren – vor allem in 30er-Zonen. Die Stadt hat Zahlen vorgelegt und will reagieren – vor allem dort, wo Gefahren drohen.