„Pakistan – Hilfe zur Selbsthilfe" Joachim Gerber aus Bordesholm: Im Oktober geht es zum 48. Mal nach Pakistan Von Susanne Otto | 13.09.2023, 13:04 Uhr Hans Joachim Gerber hat seit 35 Jahren persönliche Kontakte nach Pakistan. Die Hilfe, ob Geld oder Sachspenden, kommt direkt an. Foto: Hans Joachim Gerber

Dem Bordesholmer wurde von Daniel Günther das Verdienstkreuz am Bande überreicht. So verbessert er mit dem Verein „Pakistan – Hilfe zur Selbsthilfe“ die humanitäre Situation in dem südasiatischen Land.