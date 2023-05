Am 10. Mai hat Elchdame „Gerda ein weibliches und ein männliches Jungtier zur Welt gebracht. Foto: Cynthia Clamor up-down up-down Neumünster Zum Vatertag freier Eintritt im Tierpark Von Hannes Harding | 16.05.2023, 10:15 Uhr

Wie am Mutter- so auch am Vatertag: Der Tierpark Neumünster lädt Familien zum Gratisbesuch ein.