Iris Meyer mit dem Plakat zur Valetinstag-Aktion. Foto: Lions Club Neumünster up-down up-down Lions Club Neumünster Valentins-Aktion soll Kindern in Neumünster helfen - es gibt tolle Preise Von Hannes Harding | 29.11.2022, 18:04 Uhr

Der Lions Club Neumünster will auch in diesem Jahr mit seiner traditionellen Valentins-Aktion Kinder unterstützen. Der Losverkauf beginnt am 2. Dezember.