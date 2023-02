Veranstalter Daniel Spinler findet, dass Neumünster der perfekte Ort für das Urban Beatz Festival ist. Archivfoto: Susanne Karkossa-Schwarz up-down up-down Vorverkauf startet gut Urban Beatz Festival: Veranstalter rechnet mit ausverkauftem Open Air in Neumünster Von Grischa Malchow | 21.02.2023, 15:30 Uhr

Daniel Spinler vom Baltic Eventmanagement gibt einen Einblick in die Planung des Open-Airs für Rap und Hip Hop an den Holstenhallen. Es wären bei dem Event mit Sido und Alligatoah auch doppelt so viele Besucher möglich.