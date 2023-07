Stadtpräsidentin Anna-Katharina Schättiger (von links) stößt mit dem UVM-Vorsitzenden Ulf Michel, OB Tobias Bergmann, UVM-Geschäftsführerin Bianka Lohmann und dem UVM-Ehrenvorsitzende Jens van der Walle an. Foto: Hannes Harding up-down up-down Die besten Bilder vom Bierabend des UVM Unternehmensverband kritisiert überbordende Bürokratie und Fachkräftemangel Von Hannes Harding | 14.07.2023, 17:02 Uhr

Seit 48 Jahren gibt es den Kommunalpolitischen Bierabend des Unternehmensverbandes Mittelholstein. Dabei wird verbal zunächst ausgeteilt, um dann bei Grillfleisch und Bier in den Smalltalk zu gehen. So auch am Donnerstagabend, als sich Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in der Schanze am See in Einfeld trafen.