Im gesamten Bereich der AS Gadeland auf der Südumgehung / B205 und im Verlauf der Landesstraße 322 sind die Fahrbahnmarkierungen kaum zu sehen oder fehlen komplett. Was es reichlich gibt, sind Schilder, die auf die Gefahr hinweisen. An dieser Stelle geht es aus Gadeland kommend rechts auf die Südumgehung in Richtung Autobahn 7, geradeaus in Richtung Bad Segeberg. Hier können Fahrzeug entgegenkommen, die von der A7 kommend an der AS Gadeland abfahren.

Foto: Benjamin Steinhausen