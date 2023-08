Am Dienstag, 22. August, kam es auf der A7 zwischen dem Bordesholmer Dreieck und der Anschlussstelle Neumünster-Nord zu einem Verkehrsunfall. Wie Polizeisprecher Sönke Petersen berichtet, wollte ein 50-jähriger Autofahrer gegen 10.35 Uhr von der A215 aus Kiel kommend in Richtung Hamburg auf die A7 auffahren. Zeitgleich war der Fahrer (40) eines Lastwagens auf dem rechten Fahrstreifen der A7 in Richtung Hamburg unterwegs.

Im Bereich der Zusammenführung von der A215 und der A7 kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei erlitt der Autofahrer schwere Verletzungen, sein Beifahrer (30) verletzte sich leicht. Ein Abschleppunternehmen musste das Fahrzeug entfernen. „Wir ermitteln jetzt, wie es zu dem Unfall gekommen ist“, berichtet ein Beamter des Autobahnpolizeireviers auf Nachfrage. Die Beamten ermitteln gegen beide Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. Wechselte der Lastwagenfahrer möglicherweise zu früh auf die rechte Spur, oder fuhr der Autofahrer auf die A7, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten? Beides sei möglich und nun Gegenstand der Ermittlungen.

Unfallstelle ist geräumt, der Verkehr fließt wieder

Die Strecke Richtung Süden war kurzfristig voll gesperrt, es staute sich auf der A215 und der A7 zurück. Der Verkehr kam zum Erliegen, als der Rettungsdienst noch vor der Polizei am Unfallort eingetroffen war. „Das konnten die Kollegen bei Eintreffen aber schnell auflösen und den Verkehr an der Unfallstelle vorbeileiten.“ Seit 12 Uhr ist die Unfallstelle geräumt und der Verkehr fließt wieder.