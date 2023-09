Fahrerflucht in Neumünster Radfahrer bei Unfall verletzt: Wer fuhr am frühen Morgen das schwarze Auto? Von Dörte Moritzen | 14.09.2023, 09:45 Uhr Ein Autofahrer hat in Neumünster nach einem Zusammenstoß einen verletzten Radler einfach liegenlassen. Symbolfoto: Daniel Bockwoldt up-down up-down

Bei einem Unfall wurde in Neumünster ein Radfahrer verletzt, als er in den frühen Morgenstunden von einem schwarzen Wagen erfasst wurde. Doch der Autofahrer hielt nicht an.