Unfall mit drei Fahrzeugen Großaufgebot von Rettern: Rettungshubschrauber landet in Aukrug Von Susanne Otto | 03.02.2023, 14:44 Uhr

Drei Autos waren an dem Unfall auf der Hauptstraße in Höhe der Einmündung An der Bahn beteiligt.