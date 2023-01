Sechs Schafe mussten vor Ort bei Krogaspe getötet werden. Zwei Tiere starben bereits beim Aufprall. Die Polizei ermittelt jetzt die genaue Ursache. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Wunde im Nacken Auto kollidiert bei Krogaspe mit Schafherde: Warum gerieten die Tiere in Panik? Von Sebastian Iwersen | 20.01.2023, 08:37 Uhr | Update vor 14 Min.

Bei einem Unfall zwischen Krogaspe und Nortorf sind am späten Donnerstagabend mehrere Schafe so schwer verletzt worden, dass sie getötet werden mussten. Offenbar waren 80 Tiere in Panik auf die L328 gerannt und dort mit einem Auto kollidiert.