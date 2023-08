Wegen eines Verkehrsunfalls kommt es auf der A7 in Richtung Süden in Höhe des Bordesholmer Dreiecks zurzeit zu Verkehrsbehinderungen. Laut Polizeisprecher Sönke Petersen stießen dort gegen 10.35 Uhr ein Lkw und ein Auto zusammen. Zwei Menschen wurden verletzt. Die Polizei und zwei Rettungswagen sind an der Unfallstelle, hieß es. Die Strecke Richtung Süden musste kurzfristig voll gesperrt werden. Mittlerweile wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zur Unfallursache ist noch nichts Näheres bekannt. Der Verkehr staut sich auf der A7 und auf der A215 zurück.

Wir berichten weiter.