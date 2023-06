Am Samstag gab es auf der A7 am Autobahnkreuz Bordesholm einen Unfall. Foto: Danfoto up-down up-down Unfall auf der A7 Lange Wartezeiten: Stau in Höhe des Autobahnkreuzes Bordesholm Von Daniel Friedrichs | 03.06.2023, 16:04 Uhr

Am Samstag hat es auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg gekracht. Am Autobahnkreuz Bordesholm kam es zu Staubildung.