Ein Unfall am Samstag, 7. Oktober, sorgt auf der A21 bei Nettelsee/Warnau für lange Staus in beide Fahrtrichtungen. In Höhe Warnau kollidierte gegen 13 Uhr ein Pkw-Anhängergespann mit einem Lkw. Mindestens eine Person wurde verletzt.

Aktuell wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Viele Autofahrer nutzen aufgrund der Sperrung des Elbtunnels die A21 als Ausweichstrecke.