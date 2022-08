Der erste Bauabschnitt des Edeka-Zentrallagers ist fertig, das Frischelager ist eingezogen. Foto: Edeka up-down up-down Gewerbepark Eichhof Neumünster Das Edeka-Frischelager ist an seinen neuen Standort gezogen Von Gunda Meyer | 31.08.2022, 09:30 Uhr

Der erste Teil des Edeka-Zentrallagers an der A7 Eichhof wurde in Betrieb genommen: Das Frischelager ist von Gadeland in den Neubau gezogen.