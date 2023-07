Gabriele Junghof hat viele Vorschläge, um Neumünster attraktiver zu machen Foto: Jule Riecke up-down up-down Umfrage auf Facbook Einmal Oberbürgermeister: Das würden Neumünsteraner sofort verändern Von Jule Riecke | 18.07.2023, 15:14 Uhr

Einmal Oberbürgermeister sein und die Möglichkeit haben, die Stadt so zu verändern, wie man es möchte. Wir haben uns in der Innenstadt und bei Facebook umgehört, was Neumünsteraner anpacken würden, wenn sie die Chance dazu hätten.