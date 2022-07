Die Jugendbegegnungsstätte am Lensterstrand wird seit 1974 vom Kreissportverband betrieben und bietet etwa 540 Tagesgästen einen Platz in Zelten und festen Unterkünften. FOTO: HC up-down up-down „We are all Ukrainians“ So ermöglichen Neumünster und Natalia Klitschko Kindern aus der Ukraine Urlaub vom Krieg Von Rolf Ziehm | 15.07.2022, 18:00 Uhr

Die Freizeitmaßnahmen finden im Kinderferiendorf, beim SVT am Stocksee, in der KSV-Begegnunsgsstätte Lensterstrand und in Wittenborn statt.