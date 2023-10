Überfall in Neumünster Todesangst: Opfer springt aus dem Fenster – und bricht sich beide Beine Von Joshua Hirschfeld | 13.10.2023, 17:45 Uhr Der Vorfall soll sich in einem Wohnhaus an der Ecke Goethestraße/Theodor-Storm-Straße ereignet haben. Foto: Joshua Hirschfeld up-down up-down

Ein 54-Jähriger wird in Neumünster in seiner Wohnung von einer Gruppe Männer überfallen und bedroht. In seiner Not wählt er einen Fluchtweg, der äußerst schmerzhaft für ihn endet. Nun wurde der Fall vor dem Amtsgericht Neumünster verhandelt. Ein entscheidender Protagonist aber fehlte.