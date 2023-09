Eine besonders brutale Tat beschäftigt zurzeit die Ermittler in Neumünster. Polizeisprecher Jochen Lentföhr beschreibt, was am Sonnabend, 2. September 2023, am Nachmittag in der Innenstadt passierte: Demnach ging ein Mann (31) gegen 16 Uhr die Färberstraße entlang, als er auf Höhe des ehemaligen Postparkplatzes plötzlich von einer Gruppe junger Leute angegriffen wurde.

Die fünf oder sechs Täter traktierten den Fußgänger, der aus dem Kreis Segeberg stammt, mit Dachlatten und einem Hammer, forderten sein Portemonnaie und drängten ihr Opfer auf Höhe der Hausnummer 9 schließlich in eine Auffahrt.

Die jungen Räuber beschädigten noch einen Bus

Als es dort weiter zu einem Gerangel kam, fiel die Geldbörse des Mannes auf den Boden. In dem Moment, so beschrieb es der Überfallene, habe er sein Portemonnaie greifen und damit Richtung Bahnhof fliehen können. Die Tätergruppe soll ihm allerdings hinterhergerannt sein. Bei der Verfolgung sollen die jungen Leute ihre Holzlatten nach dem flüchtenden Mann geworfen haben. Dabei trafen sie auch einen Bus der Stadtwerke (SWN), der dadurch leicht beschädigt wurde, so Jochen Lentföhr.

Die jungen Täter drängten ihr Opfer in diese Durchfahrt. Foto: Dörte Moritzen

Können die Täter bald identifiziert werden?

Das Opfer wurde bei dem Überfall zum Glück nur leicht verletzt und konnte wenig später selbst die Polizei rufen. Als die eintraf, waren die jungen Täter bereits über alle Berge. Allerdings stehen die Chancen offenbar nicht schlecht, sie dennoch zu ermitteln. Denn ein Teil der Tat wurde von Kameras am Bahnhof aufgenommen, hieß es. Die Verdächtigen sollen alle recht jung gewesen sein – einige waren möglicherweise noch unter 14 Jahre alt. Alle waren dunkel gekleidet, einer soll kurze lockige Haare haben. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Tel. 04321/9450 zu melden.