Belegten zum Landesliga-Saisonabschluss Platz 9 in Norderstedt: Stefan Schönrock (von links), Sven Ruck, Stefan Redepenning, Ronald Reich und Heiko Meinert vom Tri-Team Neumünster. Im Gesamtklassement wurden die Schwalestädter Elfter. Foto: Tri-Team Neumünster up-down up-down Triathlon / LM und Landesliga Tri-Team Neumünster schnappt sich zwei Landestitel Von Arne Schmuck | 05.09.2022, 17:20 Uhr

Der TriBühne Triathlon in Norderstedt war Schauplatz sowohl für die Landesmeisterschaften als auch den Saisonabschluss in der Landesliga. Aus den Reihen der Schwalestädter setzten sich ein Youngster und ein erfahrener Triathlet an die Spitze ihrer jeweiligen Klasse.