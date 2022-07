Die Feuerwehr löschte den Brand, der Traktor wurde dabei völlig zerstört. FOTO: Tom Nyfeler up-down up-down Ochsenweg in Neumünster-Wittorf Trecker geht in Flammen auf, Feuerwehr verhindert ausgedehnten Flächenbrand Von Tom Nyfeler | 19.07.2022, 19:13 Uhr

Am Dienstagnachmittag fing gegen 17.30 Uhr ein Traktor auf einem Feld beim Ochsenweg in Neumünster Feuer. Etwa 1000 Quadratmeter Feld gerieten in Brand. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres.