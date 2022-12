Zur Jahressiegerstute 2022 erkor die Jury „Pr.St. Grace Kelly“ aus der Zucht von Horst und Isabel Ebert aus Neckarsteinach. Foto: Christian Beeck up-down up-down Trakehner Hengstmarkt in Neumünster „Pr.St. Grace Kelly“ ist die Jahressiegerstute 2022 Von Alexandra Bury | 02.12.2022, 18:34 Uhr

Pferdefreunde auf der ganzen Welt schauen zurzeit auf Neumünster: Der 60. Trakehner Hengstmarkt mit Besuchern aus 20 Nationen geht am Freitag in den Holstenhallen in den zweiten von drei Veranstaltungstagen.