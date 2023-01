Die Polizei fand in einer Wohnung im Hansaring in Neumünster einen Toten. Symbolfoto: dpa up-down up-down Hansaring in Neumünster Polizei findet Toten in Blutlache – war es ein Unfall? Von Hannes Harding | 16.01.2023, 14:38 Uhr

Am Sonntag fand die Kripo in Neumünster einen Toten in einer Wohnung am Hansaring. Die Hintergründe sind noch unklar, ein Unfall gilt als wahrscheinlich.