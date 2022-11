Georg Gorrissen (links) hört auf. Daniel Günther verabschiedet ihn und begrüßt seinen Nachfolger: Torsten Geerdts. Foto: Sönke Ehlers up-down up-down Landesversammlung in den Holstenhallen Torsten Geerdts wurde in Neumünster zum DRK-Präsidenten gewählt Von Gunda Meyer | 12.11.2022, 08:00 Uhr

Am Freitagabend wurde Torsten Geerdts zum neuen Präsidenten des DRK-Landesverbandes Schleswig-Holstein in den Holstenhallen gewählt. Er nannte vier Ziele, die er verfolgen will.