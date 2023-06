Am Bahnübergang Stoverseegen in Neumünster ereignete sich der tödliche Unfall. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Sieben Tipps, die Leben retten können Tödlicher Unfall in Neumünster: ADAC fordert mehr Sicherheit an Bahnübergängen Von Hannes Harding | 08.06.2023, 13:07 Uhr

Ein Autofahrer ist am Dienstabend bei einem Unfall mit einem Regionalzug in Neumünster ums Leben gekommen. Der ADAC nimmt das zum Anlass, vor den Gefahren am Bahnübergang zu warnen und Verbesserungen in Schleswig-Holstein einzufordern.