Nach wie vor erinnern drei Kreuze am Ortseingang von Neumünster-Einfeld an die drei jungen Menschen, die hier am 20. Januar 2021 überfahren wurden und starben. Ein Mann (26) muss sich zurzeit vor Gericht verantworten. Er soll das Unfallfahrzeug gefahren haben.

