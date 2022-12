Seit fast anderthalb Jahren erinnern drei Holzkreuze, Fotos, Kerzen und Briefe an der Unfallstelle an der Eingelder Schanze bei Neumünster an die drei Todesopfer. Am Freitag fiel das Urteil im Prozess gegen den Unfallfahrer.

Foto: Dörte Moritzen