Der Vater der verstorbenen Frauen, Michael B., kommt regelmäßig an die Unfallstelle. FOTO: Gunda Meyer

Juristische Aufarbeitung nach anderthalb Jahren Todesfahrt von Einfeld: Prozessbeginn am Landgericht Kiel

Von Dörte Moritzen Gunda Meyer | 10.08.2022, 17:30 Uhr

Am 20. Januar 2021 starben drei junge Menschen bei einem Abendspaziergang, als ein Mann (heute 26) an der Landesstraße 318 in Neumünster Einfeld offenbar die Kontrolle über sein Auto verlor und die Gruppe auf dem Gehweg erfasste. Ab Montag, 15. August, muss sich der Bordesholmer wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens vor dem Kieler Landgericht verantworten.