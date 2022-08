Das Cannabis-Werk im Industriegebiet Süd sieht aus wie eine Fabrikhalle, nicht wie eine Plantage. FOTO: Tilray up-down up-down Chancen durch geplante Legalisierung So könnte Neumünster zur Cannabis-Hochburg in Deutschland werden Von Hannes Harding | 04.08.2022, 11:40 Uhr

Tilray baut in Neumünster in einer hochmodernen Anlage medizinisches Cannabis an. Wird der Anbau von Cannabis, Handel und Konsum in Deutschland legalisiert, gebe es große Wachstumschancen.