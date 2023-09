Bordesholm Von den Steintafeln des Mose zu Tiktok: Kirche drängt es in soziale Medien Von Jürgen Schindler | 08.09.2023, 12:07 Uhr Rund 100 Besucher kamen zum Jahresempfang des Kirchenkreises Altholstein in die Klosterkirche in Bordesholm. Sie lauschten den Ausführungen von Michael Birgden, Kommunikationsdirektor der Nordkirche. Foto: Jürgen Schindler up-down up-down

Beim Jahresempfang des Kirchenkreises Altholstein in der Klosterkirche in Bordesholm gingen rund 100 Besucher der Frage auf den Grund, wo zwischen Tiktok, Instagram und Co. eigentlich die Kirche steht.