Der Neumünsteraner Fachdienstleiter EDV-Dienste Thorben Pries wechselt in das Amt Bokhorst-Wankendorf. Pries soll die Nachfolge von Ralf Bretthauer antreten. Foto: Ralf Seiler up-down up-down Ralf Bretthauer geht Thorben Pries wechselt von Neumünster ins Amt Bokhorst-Wankendorf Von Ralf Seiler | 07.10.2022, 17:00 Uhr

Der Leitende Verwaltungsbeamte Ralf Bretthauer geht in den Ruhestand. Thorben Pries verlässt die Stadtverwaltung in Neumünster und berichtet, was ihn an dem neuen Job reizt.