„Das Traumfresserchen" von Michael Ende wird in Neumünster für Kita-Gruppen aufgeführt. Foto: Olaf Struck Theater in der Stadthalle Neumünster Kitas aufgepasst: Jetzt Termin für ein Schauspiel von Michael Ende sichern Von Dörte Moritzen | 07.02.2023, 13:00 Uhr

„Das Traumfresserchen“ heißt ein Stück, das das Theater Kiel an drei Terminen im Mai für Kita-Gruppen im Theater in der Stadthalle in Neumünster zeigen wird. Damit können Kinder ab drei Jahren erstmals nach der Corona-Pause wieder eine Aufführung anschauen.